В казанском поселке Дербышки выставлено на продажу здание торгового центра "Бахетле" на улице Мира. За него просят 230,7 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений.

Одноэтажный корпус, площадь которого составляет 2,3 тысячи квадратных метров, находится в собственности, как и земля, на которой он стоит. В ТЦ есть не только супермаркет «Бахетле», но и парикмахерская, химчистки, аптека и несколько других магазинов. У здания есть парковка на 100 автомобилей.

ТЦ открылся в 2012 году.