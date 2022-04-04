Военные инженеры Казанского высшего танкового командного училища собираются взорвать лед на затороопасных участках реки Берля в населенном пункте Бурундуки. Такое решение принято командующим войсками Центрального военного округа после обращения татарстанских властей, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Для проведения противопаводковых мероприятий назначена подрывная группа от Казанского высшего танкового командного училища. В составе группы наиболее подготовленные военнослужащие по контракту, а также несколько единиц специальной техники. Специалисты проведут подрывы для ослабления ледовых полей с целью ликвидации угрозы подтопления домовладений, расположенных в пойме реки", - отмечается в сообщении.