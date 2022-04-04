По многочисленным просьбам казанских дачников в этом году пригородные маршруты откроются раньше срока. Сезонное транспортное сообщение с садовыми и дачными товариществами должно открыться раньше, чтобы люди имели возможность выращивать урожай на своих участках. Об этом сегодня в рамках делового понедельника заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Метшин отметил, что горожане на минувшей неделе отправили большое количество обращений в адрес мэрии с просьбой пустить пригородный транспорт пораньше.

"С учетом пожеланий дачников мы скорректируем маршруты и начало движения, чтобы возможность работы на дачных и садовых участках появилась раньше. Еще раз призываем, чтобы помимо зеленых лужаек подумали о том, как запастись всем необходимым на предстоящий год", — заметил Метшин.

Обычно летние дачные маршруты стартуют в начале мая.