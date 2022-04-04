В Греции, в Афинах, украинские беженцы напали на ребенка, который держал в руках российский флаг. Все случилось в минувшие выходные, когда в Греции проводился автопробег "За мир! За Россию! За Грецию!".

По центру Афин прошла колонна автомобилей с нанесенными символами Z и V. В акции против русофобии и фашизма приняли участие несколько сотен человек. В целом греки позитивно восприняли происходящее. Но акция не понравилась беженцам с Украины. Очевидцы происшествия рассказали следующее:

"Они выбили стекла, вырвали из рук девочки российский флаг и ударили ее древком, травмировав", - цитирует РИА "Новости".

При этом рядом находились стражи порядка, которые кричали русским "Уезжайте, уезжайте", но не пытались остановить нападавших.