Около 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Казань вторым поездом

Вчера, 3 апреля, прибыл второй поезд с беженцами из Донеской и Луганской народных республик, сообщил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

"Сегодня прибыли 486 человек, из них 112 детей, 32 человека с ограниченными возможностями… Расселяем всех, пять человек сразу везем в больницу", - сказал Нигматуллин журналистам.

По словам министра, во временных пунктах людям будет сразу предоставлено горячее питание, вещи первой необходимости и средства гигиены, если потребуется окажется медицинская помощь.

Власти заявляли о готовности принять тысячу жителей ДНР и ЛНР. Для их размещения определены санатории "Санта", "Жемчужина", "Ливадия", "Васильевский" и гостиницы "Кварт" и "Камаз-жилбыт" в Казани и Набережных Челнах.

Напомним, ранее 1 апреля прибыло 504 человека, в том числе 100 детей.