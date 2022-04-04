Табу на изготовление и торговлю наркотиков: На территории Афганистана запретили выращивать мак

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) запретило выращивание опиумного мака на всей территории страны. Такое распоряжение издал лидер движения Хайбатулла Ахундзада, пишет ТАСС со ссылкой на афганское агентство Bakhtar.

Все жители Афганистана проинформированы отныне о строжайшем запрете выращивания мака. Тех, кто ослушается будут судить по законам шариата (исламское право), а урожай будет уничтожен.

"Запрещено использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков, а также [содержащих наркотические вещества] таблеток и алкоголя", пишет агентство.

Все предприятия на территории страны по изготовлению наркотиков тоже попадают под запрет.

Исполнение данного указа является обязательным для всех афганцев.