В Казани жителям ветхого дома предложили переехать в дом престарелых вместо положенной квартиры

В Казани жителям аварийного дома №14 по улице Ватутина предложили переехать в дом престарелых, сообщает Татарстан-24.

Напомним, прокуратура Татарстана поддержала решение о переселении жильцов из дряхлеющего дома позапрошлого века. Однако исполком города обжаловал решение в Верховном суде республики.

На слушание, которое прошло на этой недели, высшая инстанция также встала на сторону жильцов.

Жильцы рассказали, что после этого им поступило предложение переехать в дом престарелых. Такое предложение исключает переезд в собственную квартиру.

"Сказали, что это временно, вроде, пока. Но я не знаю, временно - оно никогда не бывает так, если уже туда заселишься, то это ты получается уже заселился и все, живи", - говорит жительница дома Надежда Ипатова.