Счастье уже рядом: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые в апреле станут счастливчиками

Советский и российский астролог Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые в апреле будут невероятно удачливы - во всем, за что бы они ни взялись. По словам астролога, представителям этих зодиакальных созвездий можно начинать любые проекты и смело менять свою жизнь к лучшему - все перемены будут успешными.

Близнецы

Близнецам стоит ожидать важных приятных событий в личной жизни и на работе. Вероятно, вам сделают предложение, или вы узнаете, что скоро станете родителем, есть большая вероятность, что вас повысят по службе, прибавят зарплату, дадут бонусы, которые вы, безусловно, заслужили.

Близнецы в апреле могут заключить невероятно выгодные и перспективные сделки, которые помогут обеспечить вам безбедное существование на несколько месяцев вперед.

Дева

Девам стоит ожидать заманчивого предложения по работе. Вероятно, это будет предложение о новом проекте, и отказываться от него не спешите: вам предложат действительно стоящий вариант, оценить который вы сможете в самое ближайшее время.

Многие Девы встанут перед выбором - смело принимайте то решение, которое вам диктует интуиция. Она не подведет.