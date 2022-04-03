В сети появилось видео поимки шпиона, готовящего покушение на главу Казахстана Токаева

Комитет национальной безопасности опубликовал видео задержания агента иностранной разведки, пишет Риа Новости.

На записи сотрудники задерживают подозреваемого и проводят обыск. В результате найдена иностранного производства винтовка с глушителем, наркотики и крупная сумма денег.

По предварительным данным, он готовил покушение на президента Касым-Жомарта Токаева и еще нескольких высокопоставленных лиц, а также планировалось совершить террористические акты.

Как пишет Риа Новости со ссылкой на КНБ, арестант признался в том, что действовал "по заданию и в интересах иностранного государства". Возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Акт терроризма".