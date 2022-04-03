На концерте Сергея Трофимова погиб мужчина и пострадала женщина

В Москве в театре Российской Армии на концерте певца Сергея Трофимова мужчина выпал с балкона и скончался, сообщают Известия.

Во время юбилейного концерта музыканта в театре мужчина упал с балкона, в результате чего пострадала пострадала 37-летняя женщина. Мужчина упал прямо на нее. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

Обстоятельства инцидента сейчас выясняются оперативными службами.

Артист не смог прокомментировать произошедшее. Сказал, что слышал, что что-то произошло, но ничего не видел. Трофимов добавил выступление не прерывалось из-за произошедшего.