Врач Виктор Торчило рассказал россиянам, какие 10 распространенных симптомов могут говорить о возможном наличии онкологического заболевания.

Он отметил, что выделив какой-то из них, необходимо проконсультироваться с врачом и сдать соответствующие анализы.

Первый и основной симптом - долгое наличие температуры чуть выше 37 градусов, которая упорно держится на протяжении недель и даже месяцев.

"Второй симптом — периодический кожный зуд, который может сопровождаться наростами на коже - третий симптом. Четвертый — слабость мышц и повышенная отечность конечностей. Пятый симптом – головокружение, нарушение в работе ЦНС и слабость", - отметил доктор.

Среди остальных доктор назвал постоянное ощущение беспричинного озноба или бросание в жар. Обратить внимание следует и на внезапное изменение вкуса к тем или иным продуктам, снижение или отсутствие аппетита.

Однотипная боль также является симптомом онкологии, как и увеличенные лимфоузлы. И завершающий симптом — необычные выделения из носа, уха, горла или половых органов.