На фирму "Диета от Елены Малышевой" был подан иск в суд. Сумма иска - 6 миллионов рублей.

Истцом в скандальном деле выступила организация "Корона Фуд", у которой сотрудники Елены Васильевны закупали продукты питания для создания диетических рационов. По всей видимости, что-то пошло не так, и компания расторгла договор с поставщиком в досрочном порядке.

Теперь "Корона Фуд" намерена взыскать с Малышевой 6 626 998 рублей. Заседание по рассмотрению жалобы состоится почти через две недели — 12 апреля.

Сама теледоктор предпочитает не комментировать слухи вокруг своего имени.