Сотрудники полиции в Петербурге поймали группу аферистов, которые специализировали на "разводе" исключительно состоятельных мужчин. Аферисты приглашали богачей на романтические свидания и похищали у них деньги.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Будущих жертв искали на сайте знакомств. Девушки после недолгой переписки приглашали мужчин в подставные рестораны в центре города. Для этого аферисты специально брали в аренду помещения бывших ресторанов, делая вид, что они еще работают. Девушки приезжали на свидание на авто премиум-класса, в беседе говорили, что богаты сказочно, имеют состоятельных родителей, получили большое наследство.

Встреча заканчивалась, когда девушке внезапно "звонил отец", она предлагала мужчине перенести встречу на более позднее время, забирала заказ, который лжеофициант уже упаковал, а спутник - оплатил.

"Стоит отметить, что сумма счета варьировалась от 15 до 100 тыс. рублей, — рассказала Ирина Волк, пояснив, что у входа девушку уже поджидал автомобиль. Проехав несколько кварталов, водитель высаживал ее, и та, по команде сообщников, направлялась на следующую встречу. "Номер телефона предыдущего кавалера девушка заносила в черный список. Деньги, полученные от мужчин за заказы, соучастники похищали", — рассказала представитель МВД.

Сотрудники угрозыска нашли всех организаторов группы и ее членов, которые кошмарили богачей Петербурга более двух лет. В день группа ухитрялась обманывать до 25 человек.

Задержали 10 подозреваемых, в их числе оказались несовершеннолетние девочки.