Судья Верховного суда Швеции попалась на краже фрикаделек из магазина, она была поймала с поличным, сообщает Daily Mail. Женщину обязали выплатить крупный штраф. Но когда информация о происшествии просочилась в СМИ и получила огласку, судью и вовсе попросили оставить свой пост добровольно.

Анна-Кристин Линдеблад была поймана сотрудниками магазина в Стокгольме. Женщина попыталась пронести мимо кассы мясные фрикадельки, ветчину, сосиски и сыр. Вину в содеянном она признала сразу.

Когда судью спросили о мотивах поступка, она не смогла ответить на этот вопрос. Как уверяет ее адвокат, в материальном плане у судьи все было нормально, но вот в последнее время они страдала от сильного давления на работе и в личной жизни, а потому ее фактически "жизнь заставила" сделать что-то нелогичное и противоправное.