На казанскую пенсионерку напала группа подростков в возрасте от 11 до 14 лет. Школьники совершили нападение на бабушку в парке "Калейдоскоп". 84-летняя Татьяна Прокофьева подрабатывает "смотрителем" общественного туалета. По ее словам, хулиганы забивают слив раковины туалетной бумагой и включают воду, так же поступают с унитазом. Бабушка решила сделать им замечание.

В ответ подростки начали толкать ее, забрасывать грязным снегом.

"Я им сказала, что позвоню сейчас в полицию, а они говорят: "Звони, мы малолетки, нам ничего не будет", - рассказывает пострадавшая.

Бабушку спасли прохожие, она успела спрятаться от агрессоров в туалете.

По данным УМВД Казани, 84-летняя женщина приехавшим полицейским объяснила, что случилось, но писать заявление отказалась. Тем не менее, стражи порядка проводят проверку, изучают видео с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели, сообщает "Татарстан 24".