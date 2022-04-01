Еще одним именем в списке погибших на Украине татарстанцев стало больше. При исполнении воинского долга погиб 20-летний солдат Данила Казаков, уроженец Бугульмы.

Похороны Данила Казакова пройдут завтра, 2 апреля в Бугульме. Гражданская панихида начнется в 9 утра в местном Доме техники.

Точных данных о числе погибших татарстанцев нет, но СМИ составляют собственные списки, учитывая в них тех, о ком стало известно. Сегодня, 1 апреля, в списке уже 24 имени: