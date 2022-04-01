Еще одним именем в списке погибших на Украине татарстанцев стало больше. При исполнении воинского долга погиб 20-летний солдат Данила Казаков, уроженец Бугульмы.
Похороны Данила Казакова пройдут завтра, 2 апреля в Бугульме. Гражданская панихида начнется в 9 утра в местном Доме техники.
Точных данных о числе погибших татарстанцев нет, но СМИ составляют собственные списки, учитывая в них тех, о ком стало известно. Сегодня, 1 апреля, в списке уже 24 имени:
- Илья Шешокин, снайпер, ефрейтор ВДВ, 29 лет, Зеленодольск.
- Станислав Герасимов, младший сержант, 27 лет, Бавлы.
- Ильнур Сибгатуллин, сержант, 30 лет, Нижнекамск.
- Дмитрий Сафронов, заместитель командира бригады морской пехоты, полковник, Зеленодольский район.
- Данис Салахутдинов, прапорщик, 34 года, Казань.
- Ренат Гайсин, подполковник, 39 лет, Казань.
- Семен Соловьев, младший сержант, Чистопольский район.
- Элер Эгамбердиев, старший сержант, 42 года, Елабуга.
- Ильнур Гайфутдинов, фельдшер медицинской роты, 22 года, Кукморский район.
- Александр Осипов, командиром группы спецназа, лейтенант, Нижнекамский район.
- Дмитрий Чуманов, командир реактивной артиллерийской батареи, 32 года, Базарные Матаки.
- Руслан Июдин, лейтенант, Высокогорский район.
- Артур Шарафеев, 21 год, Набережные Челны.
- Айнур Измайлов, командир танкового взвода, лейтенант, 24 года, Кукморский район.
- Ильдар Галиев, рядовой, Балтасинский район.
- Сергей Тимофеенко, лейтенант, 22 года, Чистополь
- Сергей Кузнецов, прапорщик медицинской службы, 38 лет, Билярск.
- Гафур Шакиржанов, командир танкового взвода, старший лейтенант, 26 лет, Зеленодольск.
- Иван Дулатов, командир взвода управления, 31 год, Алькеевский район.
- Руслан Галямов, прапорщик, 34 года, Набережные Челны.
- Дамир Исламов, лейтенант, 25 лет, Лениногорск.
- Дмитрий Дормидонтов, подполковник, Тюлячинский район
- Олег Кириллов, 27 лет, спецназ Росгвардии, Кукморский район.
- Данил Казаков, рядовой, 20 лет, Бугульма.