Украинские бойцы нацполка "Азов"* жестоко расправились с десятками жителей Мариуполя - детьми, женщинами, стариками. Расправу провели у одного из детских садов. Об этом рассказал беженец из города Роман Постильник, сообщает РИА "Новости".

Мужчина рассказал, что пытался покинуть город вместе с другими жителями, но азовцы остановили его и заявили: "Я здесь сижу и ты здесь будешь сидеть". При этом бойцы ВСУ угрожали им оружием. После этого жители вернулись обратно и начали искать воду, которую обнаружили в детском саду рядом с домом №48 по улице Владимирская.

В этот момент к ним подъехал отряд нацбатальона, и как только люди вышли во двор детсада, по ним открыли огонь.

"Погибло очень много людей мирных. Моей соседке отрезало ногу осколком, перебило ногу полностью", — вспомнил Постильник.

Ранее начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Мариуполе находят тела жертв украинских военных со следами пыток и издевательств. По словам представителя Минобороны, в подвалах зданий обнаружены тела мирных жителей "со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой". Также, указал он, есть свидетельства того, что бойцы ВСУ, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами.

* - террористическая и экстремистская организация, запрещенная в РФ