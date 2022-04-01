Следователи СКР завершили расследование уголовного дела в отношении участников секты "Единая вера", сообщает пресс-служба СКР.

Фигуранты дела Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников обвиняются в организации и руководстве религиозной организацией, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью.

Следствие установило, что в период с 1991 года по сентября 2020 года указанные личности руководили на территории Красноярского кая сектой, в которой по примерным оценкам насчитали более пяти тысяч последователей.

Руководители ставили своей задачей сломать адептов. К ним применяли грязные манипуляции, групповое организованное психологическое насилие. 16 адептам причинен моральный вред, 6 человек получили тяжкий вред здоровью, один - средний вред здоровью.

Дело пополнилось и финансовыми преступлениями. Фигурантам объявлены обвинения, дело будет передано в суд.