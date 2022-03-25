В московской клинике сегодня, 25 марта, скончался лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский, об этом сообщил сенатор Александр Пронюшкин.

Политику было 75 лет.

Жириновского госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19, с того времени он находился в больнице, сообщает РИА "Новости" . Все это время СМИ утверждали, что Жириновский находится в тяжелом состоянии, но представители партии ЛДПР упорно это опровергали раз за разом.

До госпитализации Жириновский сделал сразу несколько прививок от коронавируса, что, как считают врачи, "убило" его иммунитет.

От редакции: сенатор Пронюшкин взял свои слова назад, обвинив в недостоверной информации Mash. Смерть Жириновского опровергли в Госдуме.