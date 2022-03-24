64-летнего жителя Сургута заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней и возбудили уголовное дело. Подозреваемый задержан, сообщает СКР, следствие просит суд отправить его под стражу.

Установлено предварительно, что пенсионер, находясь в обувной мастерской, запер дверь, когда в мастерскую зашла 17-летняя девочка-соседка с особенностями развития.

Девочка часто навещала пожилого соседа, помогала ему по-соседски. Но в этот вечер мужчина был пьян. Пользуясь ее беспомощным в силу заболевания состоянием, он изнасиловал соседку.

Полицию вызвали прохожие, которые услышали шум и крики.