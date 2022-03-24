В Азнакаево сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, по вине которого погиб человек. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, двое знакомых в возрасте 64 лет и 58 лет решили выпить. Но во время застолья они поссорились, и более молодой мужчина воткнул нож в ногу старшему товарищу.

После этого он сам попросил соседей, чтобы те вызвали полицию и скорую. Росгвардейцам, прибывшим на место расправы, он сам рассказал, как дело было, но пострадавший пенсионер уже скончался от потери крови.

Возбуждено уголовное дело.