При участии в военной операции на Украине погиб уроженец Алексеевского района Татарстана прапорщик Сергей Кузнецов.

Сообщается, что уроженец Билярска был военным медиком, и до конца оставался верным своему долгу, помогая раненым.

Похоронят Сергей в родном Билярске.

Сергей Кузнецов родился в 1983 году. После окончания Билярской школы поступил в медицинский колледж. Затем Сергей продолжил обучение в МГГУ им. Шолохова, после окончания которого сразу переехал в Москву, где вскоре отправился служить по контракту. В прошлом году перевёлся в Казань. Сергей Кузнецов был женат, воспитывал двух детей.