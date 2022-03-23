В Челябинске 27-летний мигрант убил свою бывшую возлюбленную и покончил в собой. Все случилось на улице Хохрякова, сообщает 74.RU со ссылкой на свой источник в МВД региона.

Сообщается, что мигрант подкараулил 29-летнюю бывшую подругу около ее дома, и в подъезде нанес ей удары ножом, от которых женщина умерла на месте. Самого мужчину нашли рядом с трупом женщины, он был тяжело ранен, позднее он умер в больнице, спасти его не удалось.

Ранее мужчина не был судим, официально числился безработным.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.