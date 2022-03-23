В Татарстане весенний паводок может пройти по "напряженному сценарию". Причина - в аномально большом количестве выпавшего за зиму снега, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

По состоянию на конец февраля, в регионе высота снега оказалась куда выше многолетних средних значений.

"Поэтому паводок нынешнего года, возможно, пройдет по напряженному сценарию", — говорится в докладе МЧС.

Всем руководителям муниципальных районов рекомендовали переходить в режим повышенной готовности прямо сейчас, а как только начнутся подтопления - вводить незамедлительно режим ЧС.

По прогнозам специалистов МЧС, в Татарстане в зону подтопления могут попасть более 200 населенных пунктов, около 20 мостов, социально значимые объекты и объекты, важные для экономики.