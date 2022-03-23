Страшные ожоги получили двое рабочих в Даниловском районе Москвы. Мужчины в возрасте 31 и 35 лет, приехавшие из Ростовской области на заработки, просто хотели справить нужду, поскольку в хостеле строительной бригады в тот день ремонтировали унитаз.

Строители закончили работу и вышли на улицу. Они нашли место - участок, где идет снос старых зданий. Но нормально справить нужду не удалось, сообщает "МК". В темноте мужчины не заметили оголенные провода, обоих ударило током.

Далее начинаются и вовсе чудесные события: оба, получил сильнейший электроудар, дошли до магазина, купили пиво и уселись на скамейке. Там их и заметили прохожие, по словам которых, на одном из рабочих "места живого не было". Они вызвали скорую, у одного из работяг диагностировали 90% ожогов тела.

Оба в тяжелом состоянии находятся в больнице.