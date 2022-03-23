Три недели уже ждет приема в клинике Израиля тяжело больной ребенок из России Саша Прокофьев. Деньги на его лечение (7,6 миллиона рублей) собрали всей страной через фонд WorldVita. Мама с ребенком прилетели в Тель-Авив еще 1 марта, и на 9 марта был назначен прием у хирурга, который должен был помочь ребенку навсегда избавиться от трахеостомы. Его отменили и новый не назначили.

По словам мамы мальчика, она продолжает надеяться на помощь израильских медиков, но пока остается только ждать. Кроме того, за время пребывания в Тель-Авиве у Саши возникли проблемы со здоровьем.

"Сын простыл, делаем ингаляции", - рассказывает мать.

До сих пор по неизвестным причинам медики новую дату обследования не назначают, но и официального отказа нет. А между тем, каждый день в столице Израиля обходится семье из Сызрани в круглую сумму.