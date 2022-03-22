В Вольске Саратовской области огласили приговор мужчине, который изнасиловал и жестоко убил 5-летнего ребенка. 38-летний местный житель расправился с маленьким сыном сожительницы 1 марта прошлого года.

Мужчина работал таксистом. В тот вечер он явился домой в состоянии наркотического опьянения.

Ночью, пока женщина спала, он изнасиловал ее пятилетнего сына, а потом выгнал его на мороз без одежды и обуви.

Мальчик скончался в 5 утра от переохлаждения. Его тело нашел водитель фургона, который утром приехал в магазин разгружаться.

Решением суда мужчина отправлен в колонию на 23 года.