В Советский суд Казани направлено дело в отношении трех иностранцев, которые обвиняются в девяти эпизодах торговли людьми и в использовании рабского труда на территории столицы Татарстана.

Следователи установили, что с 2018 года по 2021 год они вербовали, перевозили, передавали и укрывали инвалидов, в обязанности которых входил сбор милостыни на улицах Казани, в общественных местах. Выручку забирало криминальное трио, которое к тому же решило, что имеет полное право распоряжаться судьбами жертв на собственное усмотрение.

Свою причастность к преступлениям обвиняемые не признали, сообщает республиканский Следком.