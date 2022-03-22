Молодая жительница Домодедово, которую накануне облил серной кислотой ее бывший возлюбленный на почве ревности, останется без правого глаза,сообщили вачи московской больницы, куда ее доставили. Девушке, сообщает "ФАН", предстоит пережить еще несколько операций, но сохранить глаз невозможно.

У пострадавшей диагностировали химический ожог четвертой степени. Больше всего пострадало лицо, волосистая часть головы и конечности.

Все случилось накануне. Мужчина, страдающий от ревности и обиды, подкараулил в подъезде бывшую возлюбленную с ее новым ухажером и плеснул в них кислотой. Ожоги получил и 11-летний школьник, который просто проходил мимо.