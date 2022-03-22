На подъездах некоторых россиян стали появляться наклейки с таким текстом: «Zдесь жиVёт предатель». Сообщается, что их видели в Калининграде. Кто-то клеит их на двери домов, где живут несогласные со спецоперацией на Украине участники пикетов и митингов. Об этом рассказал бывший главный редактор «Нового Калининграда» Алексей Милованов.

"Ну что же, вот и оно. Такое вот изящное украшение появилось буквально в течение последнего часа на двери моего подъезда. Равно как и на двери подъезда минимум одного участника митинга 24 февраля, моей хорошей подруги Оксаны Акмаевой. Её сын успел их увидеть — два человека в маске, один в кепке с российским флагом", — написал он.