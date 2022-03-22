Прокуратура Республики Татарстан напомнила производителям сахара о недопустимости завышения цен на продукт. И одновременно с этим предупреждением оповестила, что начинает проверку исполнения законодательства в сфере ценообразования на сахар.

"В целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен на сахарный песок прокуратурой объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства руководителям ООО "Буинский сахар" и ОАО "Заинский сахар", а также двум предприятиям-дистрибьютерам и индивидуальному предпринимателю, занимающемуся фасовкой сахара", - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуроры собрали все факты обращений и сообщений об отсутствии сахара, высокой цене на него. Все материалы передали в Татарстанскую УФАС для анализа и разбирательства.

Если надзорное ведомство выявит нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сейчас в Татарстане сахар выпускают 2 завода – в Буинске и Заинске. Также есть несколько компаний, фасующих готовую продукцию и поставляющие сахар в торговые сети.