Республика Татарстан сможет производить по 10 самолетов Ту-214 в год. Об этом сегодня, 22 марта, заявил Президент РТ Рустам Минниханов, посетив Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова вместе в вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

"Мы считаем, что это задача посильная для нас. Понятно, что необходимо модернизировать и подготовить производство под 10 самолетов. Наша часть - подготовка кадров, специалистов инженерных, рабочих. Мы с этой задачей справимся", - сказал Минниханов.

Юрий Борисов отметил, что сейчас довольно остро стоит вопрос о возможности использования Ту-214 авиакомпаниями в России.

Первый полет магистрального узкофюзеляжного двухдвигательного самолета Ту-214 состоялся в 1996 году. Сейчас эти самолеты используются специальным летным отрядом "Россия", а также в качестве спецбортов. Они производятся пока что малой серией в Казани для спецзадач. В самолетах используются российские двигатели и исключительно отечественные комплектующие.