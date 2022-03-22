Решение РФ отказаться от обсуждения мирного договора с Японией - исторически оправданное. Об этом в своем телеграм-канале заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он назвал эти переговоры ритуальными, отметив, что страны никогда не смогут найти консенсус по данному вопросу.

Медведев сослался на Конституцию России, в которой прямо прописан принцип неотчуждаемости территорий.

Медведев также напомнил, что Япония слишком быстро и охотно поддержала США с санкциями против России, что само по себе говорит о некоторой несамостоятельности политики страны. А потому и текст мирного договора вполне может быть согласован в Вашингтоне.

"Гораздо важнее настойчиво заниматься развитием Курил. За последние годы мы вдохнули в них новую жизнь. Я неоднократно посещал наши острова, принимал решения об их поддержке, видел реальные изменения к лучшему – от школ до дорог и аэропортов. Но что ещё важнее – это видят люди, живущие там. Так будет и впредь!", — добавил Медведев.

Ранее МИД РФ заявил, что отказывается от продолжения мирных переговоров с Японией. И дело в санкциях, которые страна наложила на РФ после начала операции на Украине. Дипломаты Японии возмутились и ответили на отказ бурным протестом.