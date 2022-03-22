В Казани пришлось эвакуировать детскую поликлинику № 7 на проспекте Хусаина Ямашева, сообщает "Реальное время" со ссылкой на очевидцев.

Спецслужбы оцепили здание, из него вывели врачей и пациентов. Внутри помещения обследовали кинологи с собакой.

По имеющей информации, причиной переполоха стали вещи в сумке, которые кто-то оставил в медучреждении. В сумке также были обнаружены документы женщины. Находку силовики забрали с собой. Примерно через час оцепление сняли, пациентов начали пускать в поликлинику.