Комбо обеды стали дороже? Повысят ли KFC, Burger King и Macdonald's цены на бургеры в Казани

После введения санкций против России многие иностранные бренды и производители решили приостановить работу в нашей стране. Одной из самых нашумевших новостей стала новость об уходе с российского рынка гигантов фасфуда, Macdonald's и KFC. Перед закрытием там был ажиотаж такой же, как сейчас в магазинах с сахаром. Через пару дней стало ясно, что они и вовсе передумали закрываться. А в некоторых регионах России даже подняли цены на меню. Редакция Prokazan.ru решилаи узнать, действительно ли цены увеличились, или в других городах решили начать спекулировать на фасфуде.

Цены на курочку пока не кусаются

Корреспондент прошлась по самым популярным заведениям быстрого питания и посмотрела, где народ покупает охотнее и какова нынче на бургер цена. В Macdonal's люди были, но не так много, цены не поднялись, все осталось так, как и было.

В KFC и Burger King людей тоже немного, хотя время обеденное. По некоторым данным другого региона люди стали за домашний баскет с крыльями, стрипсами и ножками отдавать по 889 рублей. В Казани как было 769 рублей так и осталось. На другие позиции там тоже ничего не поменялось. Цены так полюбившейся курочки пока не кусаются. Такого же мнения оказался и посетитель ресторана.

"Я не заметил изменений. В KFC хожу раз в год, чисто так заглянул. Мне вообще без разницы, кто будет, хоть Дядя Ваня. Даже если их вообще не будет, абсолютно по барабану", - подметил мужчина.

"Была пару дней назад, цены все те же были, не исключаю, что они могли подскочить, пока ничего не повысилось", - подметила девушка.

Однако были и те люди, кто заметил изменения в ценовой категории именно в Burger King. По словам жительницы Казани Тамары Куликовой, повышение цены началось здесь давно, и из-за ситуации с санкциями не исключено дальнейшее ухудшение положения дел.

"Заметила повышение цены уже давно. Особенно на комбо обеды, которые беру постоянно. Они стали дороже. Раньше было пять позиций за 200 рублей, сейчас уже тот же обед стал за 300 рублей. Либо цена повышается, либо за ту же цену, но уже порция будет меньше. Плюс в Burger King всегда можно было оплачивать от суммы 300 рублей бонусами спасибо от Сбербанка, а сейчас не начисляются и не списываются. Недавно заметила. Опасаюсь, что ситуация может усугубиться", - отметила она.

Действительно, если смотреть по наборам сейчас пять в одном с воппером можно купить уже за 380 рублей. Не удивительно, ведь сам бургер стал на 16 рублей дороже. Даже соусы стали стоить больше, в зависимости от вкуса. Так, соус тысяча островов 45 рублей, а кисло-сладкий 35 рублей.

"На крайний случай есть всегда шаурма"

Некоторые жители Казани и вовсе порадовались закрытию этих бургерных. А после выступления председателя нижней палаты российского парламента о национализации заведений и вовсе стали придумывать названия для заведений, которые заменят известные рестораны. А кто-то решил по-быстрому запатентовать товарный знак Дядя Ваня, а именно перевернутую желтую букву М одной известной сети на красном фоне.

"Вот McDonald’s, стопроцентное российское сырье, заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь. Но только завтра там уже должен быть не McDonald’s, а „У дяди Вани“. Рабочие места сохранены, а цены снижены", - отметил Вячеслав Володин.

Когда новость дошла и до Казани, жители то и дело говорили, что здоровее будем. Некоторые открыто заявили, что эту гадость пора давно было прикрыть. Большинство опрошенных и вовсе сказали, что давно туда не ходят. А некоторые сквозь смех отметили, что эти бургеры сами сможем сделать. Свято место, пусто не бывает.

"Если эти сети уйдут, как они все еще обещают. Замена быстро найдется, и мы привыкнем к другому, особо не повлияет. В любом случае у нас есть заведения и рестораны, где умеют готовить хорошую еду. Не будет проблемы создать заведение быстрого питания или кафе. На крайний случай есть всегда шаурма", - отметила Полина Ионова.

Только вот заведения как работали, так работают. И как казанцы уже заметили, что похоже никуда и не собираются уходить. Теперь те, кто горевал об утрате, радуются, а другие говорят, что и не сомневались, что западный фастфуд никуда из России и не денется.

То, что в других городах в заведениях той же сети повысилась цена только наводит на мысль о том, что возможно на фоне санкций кто-то решил урвать кусок. Или до Казани рост цен пока не дошел. Однако, можно сказать, что в главной троице среди фасфуд заведений людей с каждым днем все меньше, относительно предыдущих дней, а цены повысились только в одном из них. То, что остается неизменным, так это вопрос: "Когда они закроются? И закроются ли вообще?"