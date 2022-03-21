Как Китай решил поддержать Россию, неужели Зеленский готов начать третью мировую:Главное на 21 марта

Китай выбрал поддержать не США, а Россию. А Зеленский намекает на третью мировую войну. Что изменилось за выходные и чем запомнится этот понедельник, сообщит вечерний дайджест.

В Казани водитель иномарки сбил мужчину на переходе, его маленькая дочь спаслась чудом

Девочку спасло то, что она не держалась за руку отца и шла чуть позади него (Подробности).

Зеленский допустил начало третьей мировой войны, если переговоры с Путиным будут неудачными

Ранее Россия четко дала понять Зеленскому, что Путин будет с ним говорить только тогда, когда между странами будет утвержден текст договора (Подробности).

"На себя посмотрите": китайцы после разговора с Байденом решили усилить поддержку России

Председатель КНР Си Цзиньпин после телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом принял совсем не то решение, на которое рассчитывали США (Подробности).

Оплатить частями не получится: Магазины техники отказывают покупателям в рассрочке или кредите

Роспотребнадзор напомнил, что рассрочка и кредит – это право магазина, а не обязанность (Подробности).

В Казани "КамАЗ" влетел в продовольственный ларек, продавца в крови госпитализировали

Сильным ударом у ларька выбило стекла, разнесло прилавок и технику (Подробности).