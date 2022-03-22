Специалисты клиники Майо назвали несколько необычных симптомов, которые могут указывать на рак печени - онкологическое заболевание, которое сложно заметить на ранних стадиях. Но если вы найдете все эти признаки у себя, говорят онкологи, бросайте все дела и бегите к врачу на прием.

Стоит насторожиться, если одновременно у вас есть 3-4 и более симптома из этого списка:

Похудение без усилий

Потеря аппетита

Боль в верхней части живота

Тошнота и рвота

Общая слабость и быстрая утомляемость

Вздутие живота

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Некоторые люди также замечают, что у них стул белого цвета, напоминающий мел.

Каждый симптом отдельно не обязательно указывает на рак, но при совпадении 3-4 и более стоит обязательно посетить врача. Чем раньше обнаруживается рак печени, тем больше шансов на его успешное излечение.