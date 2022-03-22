В Москве стражи порядка поймали педофила, который несколько раз насиловал 9-летнюю школьницу, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в отдел полиции обратилась 36-летняя женщина, которая заявил, что ее девятилетнюю дочь изнасиловал незнакомец на улице Генерала Глаголева.

Также мать рассказала, что тот же насильник совершал в отношении ее дочери акты насилия и в декабре, и в феврале.

Только сейчас удалось найти мужчину, которого подозревают в этих преступлениях. Он оказался 25-летним безработным, возбуждено уголовное дело.