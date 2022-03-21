В Улан-Удэ завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, который убил пожилого автомобилиста за то, что тот ехал слишком медленно, сообщили в Следкоме по Бурятии.

Следствие установило, что пьяный мужчина, будучи пассажиром автомобиля, за рулем которого сидела его жена, ехал домой. Ему сильно не понравилось, что машина впереди едет слишком медленно. Он решил проучить водителя. Когда машины остановились перед светофором, нетрезвый мужчина вышел из машины, подошел к пенсионеру, резко распахнул дверь, схватил старика за грудки и начал толкать.

На помощь старику вышел его сын, который был пассажиром. Пьяный мужчина разбушевался, избил обоих, схватил камень с обочины и ударил им по голове пенсионеру. Мужчина умер в больнице через несколько дней.

Своей вины нервный мужчина так и не признал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.