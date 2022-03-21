Готовимся к худшему: Эксперт рассказал, когда в Казани ждать паводок и какие районы уйдут под воду

В Татарстане на смену затянувшимся морозам пришло долгожданное потепление. Не окажутся ли в связи с этим некоторые населенные пункты республики под угрозой подтопления? Какая погода ожидается в течение ближайшей недели? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с метеорологом, начальником Гидрометцентра Татарстана, кандидатом наук, доцентом КФУ Феликсом Гоголем.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФОН В КОНЦЕ МАРТА

С каждым днем становится все теплее и теплее.

“Завтра максимальные дневные температуры составят от 1 до 6 градусов тепла, а ночные - -4 - -9, при прояснениях до 14 градусов мороза. 23 марта в ночь ожидается от 0 до -5, при прояснениях до 9 градусов мороза. Максимальные дневные температуры - от 2 до 7 градусов тепла”, - рассказал Гоголь. - “В течение ближайших трех суток ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без существенных осадков”.

Фото: "Ника ТВ"

В целом, в последней декаде марта температурный фон будет на 1 - 2 градуса выше нормы.

23 и 24 марта существенных осадков также не прогнозируется. Температура воздуха ночью и утром составят от 0 до – 5 градусов, при прояснениях – до 9 градусов мороза, днем – от +2 до +7 градусов.

25 марта местами в республике пройдет небольшой снег, ночью ожидается от 1 до 6 градусов мороза, днем – от 0 до +5 градусов.

26 марта осадков не ожидается, температура воздуха опустится до 4-9 градусов ниже нуля, при прояснениях – до минус 13 градусов. Днем в западных районах пройдет снег и усилится ветер, температура составят от –1 до +4 градусов.

БУДУТ ЛИ ПОДТОПЛЕНИЯ

Метеорологи уже сделали предварительные прогнозы по характеру весеннего половодья.

По этим прогнозам малые реки Татарстана вскроются примерно на 8 - 10 дней раньше многолетней нормы. Так, например, если в 2021 году это происходило в период с 4 по 11 апреля, то в этом году ожидается уже с 24 по 31 марта. В соответствии с документом, опубликованном на сайте Гидрометцентра республики, вскрытие Свияги ожидается с 24 по 29 апреля, Казанки - с 30 марта по 4 апреля, Шешмы - с 29 марта по 3 апреля, Ик - с 31 марта по 5 апреля, Большого Черемшана - с 28 марта по 2 апреля, Малого Черемшана - с 27 марта по 1 апреля, Кондурчи - с 27 марта по 1 апреля.

Полное очищение водной поверхности Куйбышевского водохранилища ото льда также прогнозируется на 8 дней раньше нормальных сроков.

“Анализ гидрометеорогических данных на март дает основание предполагать, что в условиях нормального развития весенних процессов максимальный уровень весеннего половодья у большинства водотоков ожидается около и выше средних многолетних максимальных уровней воды на 0,2 – 0,6 м”, - сказал Гоголь.

Такая ситуация прогнозируется исходя из тех гидрометеорологических условий, которые наблюдались на начало марта.

Запасы воды в снежном покрове по состоянию на 28 февраля в среднем по территории Татарстана составили 138 мм (141% от среднемноголетнего значения и 117% от максимальных значений на весну). Высота снежного покрова в среднем по территории республики на конец февраля составляла 47 см, что соответствует 131% от среднемноголетних значений.

Слои стока весеннего половодья ожидаются:

- На реках Предволжья 70 – 80 мм (среднее многолетнее значение 69 мм)

- На реках Предкамья 100 – 110 мм (среднее многолетнее значение 95 мм)

- На реках Закамья 60 – 70 мм (среднее многолетнее значение 62 мм)

Больше всего максимальный уровень воды ожидается на реке Меши в районе Пестрецов - от 650 до 890 см и на реке Малый Черемшан - от 840 до 900 см.