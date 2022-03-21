В Домодедово Московской области жертвами ревнивого мужчины стали 26-летняя девушка, ее новый возлюбленный и случайно проходивший мимо ребенок. Всех их ревнивец облил серной кислотой.

Все случилось в подъезде одной из многоэтажек утром 21 марта.

Девушка возвращалась с новым возлюбленным домой, и в подъезде их уже дожидался ее бывший сожитель с кислотой наготове.

Девушка, ее парень доставлены в больницу с химическими ожогами лица и тела. Попала кислота и на 11-летнего мальчика, который совершенно случайно оказался в то же время рядом. Но ему достались лишь капли кислоты, и госпитализация школьнику не потребовалась, сообщили в прокуратуре Московской области.

В настоящее время в СУ СКР по Московской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники МВД ищут злоумышленника.