Управление ФСБ по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении кандидата биологических наук, ученого Андрея Бояршинова. Он обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, в публичном оправдании терроризма, совершенном при посредстве интернета.

Павла Чикова. Об этом сообщает "Татарстан 24" со ссылкой на правозащитника

"Основанием для уголовного дела послужили два сообщения в телеграм-чате 4 и 9 марта. В эти дни в Казани проходили антивоенные протесты", - отметил правозащитник.

Ученого-биолога отправили под домашний арест на два месяца.