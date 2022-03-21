В одну из детских поликлиник Набережных Челнов по тревоге съехались спецслужбы. В медучреждение прислали из Гонконга конверт, внутри которого была лишь медицинская маска. Письмо обнаружила секретарь главного врача и сразу вызвала полицию. В итоге в поликлинику приехали представители ФСБ, МЧС, МВД, Роспотребнадзора. Они провели дезинфекцию и уничтожили странную маску.

"Все службы отработали штатном порядке, необходимые дезинфекционные мероприятия были оперативно проведены. Конверт уничтожен путем сжигания в присутствии понятых", — доложил сегодня на аппаратном совещании главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев.