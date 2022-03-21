В Кукморском районе Татарстана прошло прощание с двумя уроженцами этого района, которые погибли при участии в спецоперации РФ на Украине. Местные жители попрощались с командиром танкового взвода Айнуром Измайловым и 22-летним фельдшером медицинской роты Ильнуром Гайфутдиновым.
Танкиста с почестями похоронили в Кукморе. Молодого медика упокоили в деревне Нижний Кукмор.
На данный момент трудно назвать точное число погибших на Украине татарстанцев. Минобороны с 4 марта не публикует сводок о потерях российской армии. По предварительным подсчетам журналистов, как минимум 17 уроженцев Татарстана отдали свои жизни в ходе военной спецоперации на территории Украины. О числе раненых остается только догадываться, официальной информации опять же нет.