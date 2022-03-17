Жители дома по улице Аделя Кутуя в Казани ночью позвонили в полицию и рассказали о семейной драме у соседей: мужчина ударил ножом любимую.

Полицейские, приехавшие по вызову, увидели раненую женщину и предполагаемого преступника. Мужчина вел себя весьма агрессивно и сразу набросился на стражей порядка.