Боец смешанного стиля (MMA) Кристиан Лубенга скончался после того, как потерпел поражение нокаутом в своем дебютном поединке, сообщает MMA News.

27-летний спортсмен решил поучаствовать в любительском турнире под эгидой AMMO Fight League в городе Спрингфилд, штат Массачусетс.

В третьем раунде Кристиан потерпел поражение нокаутом, после чего его доставили в больницу.

Врачи оказались бессильны сделать что-либо, спортсмен умер через два дня. Причина смерти точно не называется, и семья сейчас ожидает результатов судебного вскрытия.