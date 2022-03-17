Накануне поздно вечером в Верхнеуслонском районе РТ случилось смертельное ДТП с участием легкого автомобиля и фуры. В результате столкновения погиб один человек.

Все случилось на 770 километра трассы М-7. Водитель автомобиля Nissan Almera вылетел на полосу встречного движения и спровоцировал лобовое столкновение с КамАЗом.

Полученные водителем иномарки травмы оказались несовместимыми с жизнью, он скончался. Известно, что мужчина ранее был лишен водительских прав. В обстоятельствах трагедии разбирается ГИБДД.