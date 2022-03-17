Наемник из Британии приехал на Украину, но продержался там только 9 часов. Потом решил бросить все и бежать на родину. Об этом он сам рассказал в интервью журналу "1843", сообщает РИА "Новости".

"Мне неинтересно становиться героем или умирать", — заявил журналистам наемник.

Мужчина пояснил, что приехал на Украину в надежде, что сможет научить украинских военных навыкам оказания первой помощи. Но увидел совсем не то, что обещали при вербовке. По его словам, Киев продал ему "мечту о помощи", но отправил в "ужаснейшие зоны боевых действий".

Британец ушел не один, он уговорил покинуть Незалежную еще 20 наемников. Все они прервали контракты и покинули территорию Украины.