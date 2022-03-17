Завидуйте им молча: Павел Глоба назвал главных счастливчиков второй половины марта среди Зодиаков

Советский и российский астролог, публицист Павел Глоба уточнил астрологический ежемесячный прогноз на март 2022 года. По положению звезд и влиянию определенных планет удалось выяснить, кому из знаков Зодиака будет особенно везти во второй половине марта 2022 года. Начиная с 17 марта, три знака Зодиака смогут в полной мере насладиться расположением Фортуны.

Рак

Ракам удача будет улыбаться и на работе, и в личной сфере, повезет и с финансами. По словам астролога, позитивные изменения в жизни Раки начнут ощущать уже в ближайшие дни, и с каждым днем радостных поводов будет все больше.

Совет от Глобы - пользуйтесь счастливыми шансами сейчас, не оставляйте на потом. коридор невероятного везения Вселенная не сможет держать открытым вечно, в апреле поток удачи станет более скудным.

Скорпион

Скорпионам было трудно в первой половине марта, самое время настроиться на хорошее. С 18 марта Меркурий будет благоприятствовать решению дел, финансовых вопросов, трудностей, которые скопились. Луна поможет разобраться в себе и понять, чего вы на самом деле хотите дальше.

Глоба рекомендует представителям знака особое внимание удалить личной жизни. Позитивные изменения в ней будут наиболее сильными после 20 марта.

Водолей

Для Водолея, которому пришлось долго и трудно работать в первой половине марта, вторая половина месяца будет более легкой. Звезды благоприятствуют решению домашних проблем, бытовых вопросов, вопросов с кредиторами и теми, с кем вы в в ссоре. Именно сейчас можно прекратить давнюю вражду, покончить с недопониманием.

С 25 марта откроется благоприятное финансовое окно - пользуйтесь шансами и сможете неплохо заработать.