В профессиональном медицинском журнале The Lancet опубликовано исследование, которое говорит об опасности такого симптома, как беспричинная усталость с самого утра. Если всю ночь вы прекрасно спали, ничто не мешало, вы здоровы, а утром все равно чувствуете себя разбитым, это может быть первым признаком онкологии органов ЖКТ или крови.

Чаще всего на утреннюю усталость жаловались пациенты, у которых подтвердились диагнозы лейкемии, опухоли ЖКТ.

Опасность в том, что мы привыкли думать, что усталость с утра - это не страшно, а потому не спешим к врачу, а драгоценное время, нужное для лечения рака на ранних стадиях, тем временем уходит безвозвратно.

Если говорить о результатах исследования, то у мужчин старше 65 лет и женщин старше 80 лет базовый риск рака составлял около 5%. При этом у 47% из них, у кого подтвердили онкологию, первым симптомом была именно усталость без причины, которая длилась от 3 месяцев и более.